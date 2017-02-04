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Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

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Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı
Van'da, "Anadolu yıldızlar ligi yüzme grup yarışmaları" start aldı.

Van'da, "Anadolu yıldızlar ligi yüzme grup yarışmaları" start aldı.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, Anadolu yıldızlar ligi yüzme grup yarışmaları başladı. Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya Van, Malatya, Ağrı, Elazığ ve Bingöl'den 200 sporcu katıldı. Açılışta bir açıklamada bulunan Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Navzat İnanç, iki gün boyunca sürecek olan yarışmaların yaş gruplarına göre 6 kategoride yapıldığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli yürütülen "Anadolu yıldızlar ligi grup yüzme yarışmaları" ilimizde de start aldı. Van, Malatya, Ağrı, Elazığ ve Bingöl'den 200 sporcunun katıldığı yarışmalar; kelebek, serbest, kurbağalama, sırt üstü, 4x50 karışık bayrak ve 4x100 karışık bayrak dallarında gerçekleşecek. Sporcularımızın yüzündeki heyecan ve azim bizleri mutlu ediyor. Amacımız, spor tabanına daha çok sporcu yetiştirip, ülkemizi olimpiyatlarda en güzel şekilde temsil etmektir. Bu kapsamda ilimizde yapılan bölge yüzme yarışmalarına katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diliyorum" dedi.

Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

Van’da Yüzme Grup Yarışmaları Start Aldı

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