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Van’daki Terör Operasyonu: 2 Tutuklama

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Van’daki Terör Operasyonu: 2 Tutuklama
Van'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Van'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Bekir Kıran'ın da bulunduğu 6 kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen DBP il yöneticilerinden Sevinç Şeker ve E.C., "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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