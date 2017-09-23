Van’dan Esenyurt Belediyesi’ne Teşekkür

İstanbul Esenyurt Belediyesi'in "Kardeş belediyecilik" projesi kapsamında Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Bahçesaray ilçelerine çeşitli yatırımlar yapmasından...

İstanbul Esenyurt Belediyesi'in "Kardeş belediyecilik" projesi kapsamında Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Bahçesaray ilçelerine çeşitli yatırımlar yapmasından dolayı yetkililer tarafından teşekkür edildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesinde park yapı ve cadde iyileştirme, İpekyolu ilçesine bağlı Esenler Mahallesinde yaşam merkezi ve park, Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesinin ihtiyaçlarını karşılanacak yatırımlar yapılıyor. İlçe belediye başkanları ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van halkı adına son 3 günde "Kardeş Belediyecilik" projesi çerçevesinde katkı ve desteklerinden dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na teşekkür etti. Dayanışmayı artırmak adına Van'daki belediyelere yardımcı olduklarını ifade eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Hem sosyal, hem de altyapı projelerinde talepleri oluyor. Bizler de onlara kardeşlik yaparak kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de birlik, beraberlik ve kardeşliğimize katkı sunmak, dayanışmayı artırmak, batıdaki imkânları doğuya sunmaktır" dedi.

"Sosyal manada çok güzel projeler gerçekleşti"

Son 3 günde sosyal manada çok güzel projeler gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise, "Kayyumların atanmasından evvelki süreci hep beraber takip ettik. O dönemden muazzam bir boşluk var maalesef Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Devletin hazineden gönderdiği paraların ne olduğu belli değil. Oralarla alakalı çok büyük boşluk söz konusu, yatırımlar konusunda da çok büyük mağduriyetler söz konusudur. Dolayısıyla o boşluğu doldurmak manasında hükümetin aldığı bir karar var. Takviye amaçlı batıdaki belediyelerimizin o boşluğu doldurmak amacıyla kardeş belediyecilik manasında doğu illerine takviye amacıyla yürüttükleri bir çalışma gerçekleşiyor. En güzel çalışmalardan bir tanesini Esenyurt Belediyemiz gerçekleştirdi. Sayın belediye başkanımız bütün ekibiyle burada. Sosyal manada çok güzel projeler gerçekleşti. Kendilerini kutluyoruz" şeklinde konuştu.

"Projeler İpekyolu'muzun değişen yüzü ve sembolü olacak"

Vanlılar adına Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür eden İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk da, "İpekyolu sınırları içerisinde Esenyurt Belediyesi tarafından finanse edilen 12,5 milyon değerinde bir yaşam merkezinin ve park projesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Bu projeler İpekyolu'muzun değişen yüzü ve sembolü olacak. Bu anlamda bende halka hizmetin, hakka hizmet olduğu anlayışıyla kendilerine düstur edinen İstanbul'dan, Esenyurt'tan, Van'a, İpekyolu'na, Tuşba'ya, Bahçesaray'a, Gevaş'a ve diğer ilçelere, illere gönül bağı, kardeşlik kuran Esenyurt Belediye Başkanımız Necmi Kadıoğlu'na hem şahsım, hem İpekyolular, hem de Vanlılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2014 yılından bu yana Tuşba'ya çeşitli yatırımlarda destek olan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediyemiz 2014 yılından itibaren kardeş şehir ilişkisinde Ak Belediyeciliğin en güzel kardeşliğini burada görüyoruz. 2014 yılından beri kardeşliği en güzel örnekliğini burada 4,5 dönüm park üzerinde görüyoruz. Nasip olursa yaklaşık bir ay içerisinde bitecek olan şehir merkezine yakın bir yerde insanların nefes alabileceği hakikaten gecikmiş bir park. Bu parkı hayata geçirmenin imkânını ve fırsatını bulduk. Esenyurt Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."