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Van’ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı

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Van’ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kentin ulaşım sıkıntıları ve çözümleriyle ilgili brifing aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kentin ulaşım sıkıntıları ve çözümleriyle ilgili brifing aldı.

Genel Sekreter Mustafa Yalçın, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Ulaşım Daire Başkanı Cem Bartın ve daire başkanlığı bünyesinde bulunan 5 şube müdürüyle kentin ulaşımını ele aldı. Kent ulaşımının rahatlatılması için düzenlenen toplantıda önemli kararlar çıktı. Toplantıda, otobüslerde akıllı bilet uygulamasına geçişin hızlandırılması, yeni güzergahların belirlenmesi ve toplu taşıma araçları için yeni depolama alanlarının oluşturulması gibi uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesi karara bağlandı.

Van'da ulaşım konusunda ciddi eksikliklerin olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yalçın, "Ulaşım kesinlikle ihmale gelmez. Aşağı yukarı birçok yerde ulaşım ile ilgili sıkıntılar var. Van'ın trafiğini rahatlatmak adına akıllı bilet, yeni güzergahlar ve halk otobüsleri için yeni depolama alanları gerekir. Bunları bir an önce gerçekleştirmemiz gerekir. Bu adımları atarsak trafikte ciddi bir rahatlama olacak. Tabi bu durumda sadece akıllı biletle bitmiyor. Planladıklarımız uzun vadeli işler olmasına rağmen biz bu konuda biraz özverili davranıp sıkıntıları kısa vadede çözmeliyiz. Ayrıca burada gördüğüm kadarıyla araçların yanlış park edilmesinden kaynaklı yol daralmaları var. Alınacak tedbirlerle yanlış parklar önlenmeli. Trafiğin rahatlaması için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesiyle birlikte denetimlerimizi sıklaştırmalıyız. Bu sıkıntıları yerinde tespit edip acil, orta ve uzun vadede projeler geliştirmeliyiz. Dünyada yüzde yüz mutlu eden veya kar ettiren bir ulaşım sitemi yok. Kentte yaşayanlara daha iyi bir hizmet sunmak için yapılacak düzenlemelerde, özel halk otobüsleri ve minibüsçüler kooperatiflerinin de desteği ve önerileri dikkate alınacak" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesinin otobüs hizmetlerinde çok ciddi anlamda zarar ettiğini ifade eden Yalçın, "Belediye bünyesinde otobüslerde yıllık olarak yüzde 350'lik bir zarar söz konusu. Şu vaziyette toplu taşımadan bir gelir elde etmeyelim. Ancak zarar da etmeyelim. Bu zararı bir şekilde kapamak için gerekli adımları atmalıyız" dedi.

Van’ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı

Van’ın Ulaşımı Masaya Yatırıldı

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