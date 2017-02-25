Vanlı 120 Kahraman Çocuk Anıldı

1. Dünya Savaşında Van'dan Hoy Cephesine cephane taşırken soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk, Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri...

1. Dünya Savaşında Van'dan Hoy Cephesine cephane taşırken soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuk, Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla anıldı.

İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, 120 Vanlı kahraman çocuğun anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve tiyatro ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, 120 Vanlı kahraman çocuğun Çanakkale ve Sarıkamış şehitleri gibi anılması ve anlatılması gerektiğini ifade ederek, "Bugün bizleri burada bir araya getiren vatan sevgisi, iman dolu yüreklerin, aşkın ve şehadetin hikayesidir. Bir olmanın, diri olmanın ve çocuk yaşta şehadete koşmanın hikayesidir, bizleri bir arada bulunduran. Tıpkı Çanakkale Destanı ve Sarıkamış şehitleri gibi bizleri hüzne boğan Vanlı 120 kahraman çocuğun hikayedir aslında bizleri bir arada tutan. Yaşları henüz 12 ve 17 arasında değişen ve dondurucu soğuk ve tipide çaresiz, savunmasız ve sığınmasız kalan Vanlı 120 kahraman çocuğumuzun hikayesi, en az Çanakkale Destanı ve Sarıkamış Harekatı gibi bilinmeli, anlatılmalı ve anılmalıdır" dedi.

YYÜ Rektörü Prof Dr. Peyami Battal ise Vanlı 120 kahraman çocuğun isimlerinin YYÜ'de yaşatılacağını belirterek, "Tarihimiz bu tür destanlarla doludur. Bizler de bu çocuklarımızı anmak için kampüsümüz içerisinde inşa ettiğimiz alle yolumuzun ismine "120 Kahraman Çocuk Caddesi" ismini veriyoruz. Bir yıldır orada inşa edeceğimiz anıt için de ödüllü yarışma başlattık. Oraya anıt da dikeceğiz" diye konuştu.

Programın ardından katılımcılar, tekbir ve salavatlar eşliğinde Kurtuluş Parkı içindeki 120 Kahraman Çocuk Anıtına kadar yürüdü. Burada dua eden katılımcılar, anıta karanfil bıraktı.

Program, İpekyolu Merkez İmam Hatip Lisesinde verilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.