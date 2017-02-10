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Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret

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Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret
İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu üyeleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Prof.

İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu üyeleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'ı makamında ziyaret etti.

İstanbul'da farklı sektörlerde ticaretle uğraşan ve tamamı Vanlı iş adamlarından oluşan İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu heyeti, Van'daki ilk durakları olan Van Valiliğinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesini ziyaret etti. Gıda, tekstil, nakliyat, inşaat, danışmanlık, hizmet ve medikal sektörlerinde faaliyet yürüten iş adamlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan grubun, kurum ziyaretleri gerçekleştirmek üzere Van'a geldiğini söyleyen iş adamı Özcan Önder, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile tanışmak ve grup hakkında bilgi vermek üzere kendisine nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battal ise; "Vanlı iş adamlarımız bizleri ziyaret etti. Van'ın önümüzdeki dönemlerde gelişmesi için burada yapılabilecek muhtemel yatırımlarla ilgili konuştuk. Teknokentimizin çalıştığı alanlar hakkında konuştuk. Vanlı iş adamlarımızın bu ilgisini çok önemli buluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ziyaret aynı zamanda şunu gösteriyor ki Van gerçek bir cazibe merkezi haline geliyor, bundan sonraki süreçte de bunu hep birlikte göreceğiz. Üniversite olarak da bizler gereken tüm desteği vereceğimizi ifade ettik. Sahip olduğumuz gücü Van için kullanacağımızı ifade ettik" şeklinde konuştu.

Mehmet Avcı, Adnan Bayram, Özcan Öner, Abdulnasır Çetin, Aydın Altun, Serdar Kartal, Sinan Sevimli ve Abdülcabbar Horoz'un yer aldığı İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu, Rektör Battal'a plaket takdim ettikten sonra buradan ayrıldılar.

Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret

Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret

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