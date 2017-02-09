Vanlı İş Adamlarından Vali Taşyapan’a Ziyaret

İstanbul'da farklı sektörlerde ticaretle uğraşan ve tamamı Vanlı iş adamlarından oluşan İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu, Vali İbrahim Taşyapan'ı...

İstanbul'da farklı sektörlerde ticaretle uğraşan ve tamamı Vanlı iş adamlarından oluşan İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu, Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

Gıda, tekstil, nakliyat, inşaat, danışmanlık, hizmet ve medikal sektörlerinde faaliyet yürüten iş adamlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan grubun, kurum ziyaretleri gerçekleştirmek üzere Van'a geldiğini söyleyen iş adamı Mehmet Avcı, Vali Taşyapan ile tanışmak ve grup hakkında bilgi vermek üzere kendisine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Taşyapan da, Vanlı iş adamlarına ticaret hayatlarında ve Van'a yapacakları yatırımlar için başarı diledi.

Mehmet Avcı, Adnan Bayram, Özcan Öner, Abdulnasır Çetin, Aydın Altun, Serdar Kartal, Sinan Sevimli ve Abdülcabbar Horoz'un yer aldığı valilik ziyareti sonrası İstanbul-Van İşadamları Dostluk Grubu; YYÜ Rektörlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Organize Sanayi Bölgesine ziyaretler gerçekleştirdi.