  • BIST 106.448
  • Altın 155,362
  • Dolar 3,8670
  • Euro 4,5448
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 11 °C

Vanlı Sporculardan 2 Altın Ve 5 Gümüş Madalya

» »
Vanlı Sporculardan 2 Altın Ve 5 Gümüş Madalya
Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Antalya'da katıldıkları yarışmadan 2 altın ve 5 gümüş madalya ile döndüler.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Antalya'da katıldıkları yarışmadan 2 altın ve 5 gümüş madalya ile döndüler.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından 29 Kasım ile 4 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da 16 ülkeden 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarına katılan Vanlı sporcularından Kubilay Tarhan 57 kiloda, Hayrullah Denizci ise 42 kiloda Türkiye birincisi oldu. Müsabakalarda Yunus Turan 71 kiloda, Ruhat Başoğlu 75 kiloda, Ahmet Sağlam 63,5 kiloda, Fikret Kaldırım ve Azad Toğal ise gümüş madalya kazandı.

Katıldıkları müsabakalar sonucunda ülkemize 7 farklı kategoride madalya kazandıran sporcularının başarısını değerlendiren Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muaythai Takım Antrenörü Sinan Ağlar, "Öncelikle spor kariyerinde ilk kez katıldığı EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarında yüreğini ortaya koyarak ilimiz ve ülkemiz adına canla başla mücadele ederek 7 madalya kazandıran sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Van'dan milli takımımızın formasını giyerek rakipleri ile zorlu müsabakalardan galip gelen sporcularımızın gösterdikleri performansları federasyon yetkililerimiz tarafından büyük bir ilgi gördü. 7 sporcu ile katıldığımız EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarında her bir sporcumuz yabancı ülkeden katılım sağlayan rakipleri ile karşı karşıya geldi. Toplamda 7 final müsabakası ile rakiplerinin karşısına çıkan sporcularımız, ringden 2 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak ayrıldılar" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Avcı: “3,5 Senede Avrupa’da Harika Bir Deneyim Kazandık”07 Aralık 2017 Perşembe 23:13
  • Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)07 Aralık 2017 Perşembe 23:13
  • Abel Ferreira: “Yenilgiyi Hak Etmedik”07 Aralık 2017 Perşembe 22:43
  • Medipol Başakşehir, Avrupa’ya Veda Etti07 Aralık 2017 Perşembe 22:03
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Braga: 1 (Maç Sonucu)07 Aralık 2017 Perşembe 21:58
  • Türkiye Büyükler Ferdi Judo Şampiyonası Antalya’da Başladı07 Aralık 2017 Perşembe 21:53
  • Yılın En İyi Oyuncusu Ronaldo Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:38
  • Uefa Uluslar Ligi’nde Torbalar Belli Oldu07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • 2017 Ballon D’or Ödülünü Real Madrid’in Yıldız Oyuncusu Cristiano Ronaldo Kazandı.07 Aralık 2017 Perşembe 21:23
  • Uefa Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Braga: 0 (İlk Yarı)07 Aralık 2017 Perşembe 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti