Vanlı Sporculardan 2 Altın Ve 5 Gümüş Madalya

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Antalya'da katıldıkları yarışmadan 2 altın ve 5 gümüş madalya ile döndüler.

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Antalya'da katıldıkları yarışmadan 2 altın ve 5 gümüş madalya ile döndüler.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve EMF-Avrupa Muaythai Federasyonu tarafından 29 Kasım ile 4 Aralık 2017 tarihleri arasında Antalya'da 16 ülkeden 500 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen EMF-Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarına katılan Vanlı sporcularından Kubilay Tarhan 57 kiloda, Hayrullah Denizci ise 42 kiloda Türkiye birincisi oldu. Müsabakalarda Yunus Turan 71 kiloda, Ruhat Başoğlu 75 kiloda, Ahmet Sağlam 63,5 kiloda, Fikret Kaldırım ve Azad Toğal ise gümüş madalya kazandı.

Katıldıkları müsabakalar sonucunda ülkemize 7 farklı kategoride madalya kazandıran sporcularının başarısını değerlendiren Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muaythai Takım Antrenörü Sinan Ağlar, "Öncelikle spor kariyerinde ilk kez katıldığı EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarında yüreğini ortaya koyarak ilimiz ve ülkemiz adına canla başla mücadele ederek 7 madalya kazandıran sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Van'dan milli takımımızın formasını giyerek rakipleri ile zorlu müsabakalardan galip gelen sporcularımızın gösterdikleri performansları federasyon yetkililerimiz tarafından büyük bir ilgi gördü. 7 sporcu ile katıldığımız EMF Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası müsabakalarında her bir sporcumuz yabancı ülkeden katılım sağlayan rakipleri ile karşı karşıya geldi. Toplamda 7 final müsabakası ile rakiplerinin karşısına çıkan sporcularımız, ringden 2 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak ayrıldılar" dedi.