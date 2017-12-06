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VAR sistemi bu sezon başlayacak

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VAR sistemi bu sezon başlayacak
MHK başkanı Yusuf Namoğlu bir çok futbolseverin yakından merak ettiği VAR (Video Asistan Referee) sistemi hakkında önemli açıklamalar yaptı.


 Bu sezon kupa maçlarında sistemin kullanılacağı hatta TFF tarafından özel turnuvalar düzenleneceği bilgisini veren Namoğlu, sistemin işleyişi ve hakemlerin görevleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. 

Yayın kuruluş Beinsports'a konuşan Namoğlu'nun açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz
"VAR'ın açılımı Video Asistan Referee yani Video Yardımcı Hakem anlamında. IFAB 5 Mart 2016 tarihinde 2 yıl canlı olarak denenmesini karar aldı."

"5 Mart 2108 tarihinde yeniden karar alınacak. Şu an gördüğüm  kadarıyla IFAB'ın içinde yer alan isimler ve FIFA başkanı olan Infantino dahil herkes bu sistemi destekliyor. Mart ayında nasıl bir karar çıkar göreceğiz dedi.

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