Varlık Fonu'na devir işsizliği düşürmez

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bazı kurumların Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterek, "Yapılan uygulama işsizliği düşürecek çare değildir" dedi

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, bazı kurumların Varlık Fonu'na devredilmesine tepki gösterdi. AK Parti'nin cari açığı düşürmek için tedbir alması ve yapısal reform hamlesi yapması gerekirken, cari açığı finanse edecek arayışlar içine girdiğini belirten Usta, "Ulusal Varlık Fonu da bu çabanın bir sonucudur. Yapılan uygulama işsizliği düşürecek çare değildir” dedi.

MHP'li Usta, "Ekonomide mucize yok. Şunu kabul etmemiz lazım, bunun aşılması lazım, sorun bu. Türkiye açık veren ve dış kaynağa ihtiyacı olan bir ekonomi. Bu yapılacaksa bile mucizevi, olağanüstü, fevkalade araçlar beklenmemeli. Böyle mucizevi finansman modellerinin peşinde koşanların bu ülkeyi ciddi risklerle karşı karşıya getireceğini görmemiz lazım.Kamu-özel iş birliği mucizevi fikir ve finansman modeli olarak üretildi. Dünyadaki kamu-özel iş birliği projelerinin yüzde 40’ı Türkiye’de. Bana bir tane daha örnek söyleyin, dünyada olan neyin yüzde 40’ı Türkiye’de?” diye konuştu.