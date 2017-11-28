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Varsak Esentepe’ye Yeni Semt Parkı

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Varsak Esentepe’ye Yeni Semt Parkı
Kepez Belediyesi, Varsak Esentepe Mahallesi'ne yeni bir semt parkı kazandırıyor.

Kepez Belediyesi, Varsak Esentepe Mahallesi'ne yeni bir semt parkı kazandırıyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Varsak Esentepe Mahallesi 13'üncü Cadde üzerinde yer alan 1523 metrekare alana yeni bir semt parkı inşa ediyor.

Mahalleye değer katacak

İçerisinde, 66 mahallede bulunan diğer tüm semt parklarında olduğu gibi yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları bulunacak olan yeni semt parkının çalışmalarına başlandı. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince başlanan çalışmalarla ilçeye kazandırılacak yeni park, mahalle ve çevresine değer katacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımı başlayan yeni semt parkının şimdiden hayırlı olmasını temenni ederek yeni park projelerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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