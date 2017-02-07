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Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı

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Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı
Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı, ilçede bulunan cami ile cem ve taziye evlerine bank ve çöp kutuları verileceğini duyurdu.

Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı, ilçede bulunan cami ile cem ve taziye evlerine bank ve çöp kutuları verileceğini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Varto Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "İlçemizde bulunan cami, cem evi ve taziye evlerine yaptığım ziyaretlerde, vatandaşlarımızın ibadet yerleri olması münasebetiyle temiz ve hijyen olması gerektiği konusundaki taleplerini aldım. İlçe merkezinde bulunan cami, cem evi ve taziye evlerimiz ile otogarımıza dağıtılmak üzere bize hibe edilen bankları ve çöp kutularını ilgili yerlere yerleştirip, özellikle yaşlılarımızın ibadetlerini yapmaya gelirken ya da yolcularımızın araç beklerken rahat etmeleri konusunda yaklaşık olarak 100 adet oturma bankı ile özel yapılmış çöp kutularını yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bu malzemelerin temiz bir şekilde kullanılmasını istiyorum. Bugün itibarı ile destek hizmet müdürümüz aracılığıyla bu malzemeleri dağıtmak üzere kendisine teslim ettik. Bundan sonrada yardımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın rahat etmeleri konusunda elimizden gelecek her türlü hizmeti yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı

Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı

Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı

Varto Belediyesinden Bank Ve Çöp Kutusu Dağıtımı

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