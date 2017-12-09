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Varto Kaymakamı Çetin Projelerini Anlattı

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Varto Kaymakamı Çetin Projelerini Anlattı
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, TRT Kürdi kanalının canlı yayınına katılarak, yapılan ve yapılacak olan projelerle...

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, TRT Kürdi kanalının canlı yayınına katılarak, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçedeki Kıl Çadır Aile Çay Bahçesinde yapılan programa Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, kanaat önderi Gıyas Seçkin, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Nevzat Eminoğlu, kadın çiftçi Çiğdem Doğan katıldı. Amerika Birleşik Devletlerinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını eleştiren davetliler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin de, kayyum olarak Varto Belediyesine atanmasının ardında ilçede ve köylerde yaptığı ve planladığı projeler hakkında bilgiler verdi.

Canlı yayın programı yaklaşık iki saat sürdü.

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