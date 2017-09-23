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Varto Kaymakamlığına Araç Takviyesi

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Varto Kaymakamlığına Araç Takviyesi
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, üç adet araç alarak araç filosunu güçlendirdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "Göreve geldiğimizde vatandaşlarımızın özellikle hizmetinde araç gereçlerimiz hiç yok denecek durumda idi. Özel idaremize bir adet iş makinesi aldık. Ayrıca belediyemizin araçlarını güçlendirdik. Bu nedenle de ilçemiz kaymakamlığında görevlendirilmek üzere üç adet aracı Ankara'daki Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan bedelsiz aldık. Araçları almamızda emeği geçen her kese teşekkür ederim. Bu araçlar kaymakamlığımız adına vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İnşallah vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. Varto ilçemize hayırlı olsun" dedi.

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