Varto’da Evi Yanan Vatandaşa Kaymakam Sahip Çıktı

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, önceki gün ikindi saatlerinde evi yanan vatandaşa yardım elini uzattı.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, önceki gün ikindi saatlerinde evi yanan vatandaşa yardım elini uzattı.

Varto ilçesine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan 70 haneli 600 nüfuslu Aşağı Hacıbey köyünde ikamet eden Mehmet Toprak'ın evi ikindi vakti tandırdan sıçrayan kıvılcımla evi yandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Çetin beraberinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Askerlik Şubesi Başkanı Hakkı Akdeniz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte 1'i engelli 9 çocuklu Mehmet Toprağın yanan evinde incelmelerde bulundu. Köylülerin imece usulü ile yanan evi onardıklarından dolayı köylülere teşekkür eden Çetin, vatandaşın evinin daha sağlam yapılması için inşaatını durdurduklarını, kiriş ve kolonların atılmasından sonra inşaatın yapımında köylülerin desteğinin dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışa Vakfınca evinin yapılacağını söyledi. Çetin, muhtar Zühtü Işık'ın talebinin doğrultusunda köyde maddi durumları el vermeyen ailelerin evlerinde gerekli incelemelerin yapılması istenmesinin üzerine Ahmet Işık, Zekeriya Işık ve Mahmut Işık adlı vatandaşların evlerinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra maddi durumu elvermeyen 4 aileye ev yapılması ve giyim mağazasından hepsinin giydirilmesi ve gerekli mobilyaların alınması yönünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç'a gerekli talimatları verdi.

Çetin, "Aşağı Hacıbey köyümüzde önceki gün ikindi vaktinde tandır yakılmasının ardında eve sıçrayan kıvılcım sonucu çıkan yangınla ilgili olarak ailenin durumunu yerinde tespit edip öğrendik. Burada köylülerin evi yanan vatandaşa imece usulü ile hemen evinin yanmasının ardında kendisine ev yaptıklarını gördüm. Köylüler sağ olsun böyle bir köylü yok. Hepsi toplanmış yardım ediyor. Yalnız betonarme ev olmadığı için sıkıntı olabilir kolon kiriş atıp betonarme yapacağız. İnşallah en yakın zamanda evine girer. Yapılan incelemenin ardında çalışmaya başladık. Ev sahibinin dışarıda kalmaması için ilk önceliğimiz aileyi bir eve yerleştirmek üzere kendisine bir ev bulmak. Hemen acil olarak giyim, yiyecek ve mobilya konusunda elimizden gelen yardımı devlet olarak yapacağız. Devlet olarak vatandaşın yanındayız. Vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Devletimizin gücü vardır. Vatandaşımıza devletin elini her zaman uzatacağız. Köyde diğer evlerde yaptığımız ev ziyaretlerinde maddi durumu el vermeyen 3 ailemizi daha tespit ettik bu köydeki evi yanan vatandaşımızla birlikte 4 adet ev yapmaya karar verdik. Onlara da gerekli yardımı yapacağız" dedi.

Evi yanan Mehmet Toprak ise, "Dün öğleden sonra benim evim yandı. Sağ olsun kaymakam bey burada hazırda bulundu. Bazı eşyalar kurtarıldı. Bazı eşyalarda yandı. Evimde gördüğünüz gibi köylüler tarafından yapılıyor. Kaymakam beyde buraya geldi. Bize yardımda bulundu. Allah razı olsun ekmek pişirirken yangın oldu. İtfaiye yardımcı oldu. Allah her kesten razı olsun" dedi.

Köy muhtarı Zühtü Işık ise, "Kaymakam bey bizim köye geldi fakir ailelere yardım elini uzattı. Ayrıca bize dört tane ev yapma sözü verdi. Ayrıca koyunculuk projesinden bizleri yararlandıracak teşekkür ederim" dedi.