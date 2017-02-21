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Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu

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Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu
Varto ilçesinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22.5 dereceye kadar düştüğü Varto'da, hayat...

Muş'un Varto ilçesinde termometreler eksi 22.5 dereceyi gösterdi.

Varto ilçesinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22.5 dereceye kadar düştüğü Varto'da, hayat adeta buz kesti. Çatı saçaklarında bir metrelik sarkıtlar oluşurken, yollar ve kaldırımlar ise adeta buz pistine dönüştü. Sarkıtların soğuğun şiddetini gösterdiğini kaydeden vatandaşlar, bu yıl zorlu bir kış yaşamaya devam ettiklerini söylediler.

Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu

Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu

Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu

Varto’da Hava Sıcaklığı Eksi 22 Dereceyi Buldu

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