Varto’da ’Kudüs’ Protestosu

Muş'un Varto ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Muş'un Varto ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi.

Eski belediye işhanı önünde vatandaşlara seslenen AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Lütfi Turgut, Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Turgut, "Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir" dedi.

İslam'ın sesini susturmak ve kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenlerin yine hüsrana uğrayacağını vurgulayan Turgut, "İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler; tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin; insanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında, Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararın dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürü olduğunu vurgulayan Turgut, "Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere; tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.