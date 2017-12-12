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Varto’da Melek Canan Konseri

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Varto’da Melek Canan Konseri
MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Belediyesinin organizasyonuyla sanatçı Melek Canan bir konser verdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto Belediyesinin organizasyonuyla sanatçı Melek Canan bir konser verdi.

Varto Belediyesi Kıl Çadır Aile Çay Bahçesinde düzenlenen konsere Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin ile vatandaşlar katıldı. Sahne alan Melek Canan'ın seslendirdiği şarkılarla Vartolular güzel vakit geçirdi.

Konserin ardından bir açıklama yapan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de devam ettiğini belirterek, "İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin bu tür etkinliklere ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. İlçemizde kültürel faaliyetlerin de devam etmesi için çalışmalarımızı süründüreceğiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı gençlerimize yönelik yapacağız. Melek Canan da bizleri kırmadı geldi. İlçemizde konser veriyor. Kendisine ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

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