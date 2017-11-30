Varto’da Mevlit Kandili Coşkusu

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programı yoğun ilgi gördü.

Muş'un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programı yoğun ilgi gördü.

H. Kaya Özer Camii'nde düzenlenen programa Varto Müftüsü İsmail Aktoprak, ilçe vaizi Nihat Hasçelik ile imamlar, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Vaiz Nihat Hasçelik sohbetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftüsü İsmail Aktoprak, günün anlam ve önemine değinerek, "Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü Müslümanlar için çok önemlidir. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O'nu anacağız. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi.