Vartolu Öğrencilerden İl Birinciliği

MUŞ (İHA) – Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Varto Yatılı Bölge Okulu öğrencileri il birincisi oldu.

MUŞ (İHA) – Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada, Varto Yatılı Bölge Okulu öğrencileri il birincisi oldu.

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada il birinciliği elde eden Varto Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ve Şube Müdürü Abdulnasır Sever tarafından ziyaret edildi. Varto Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinin il geneli yapılan yarışmada küçük kızlar ve erkekler voleybol kategorisinde birincilik elde ettiklerini söyleyen Yetkiner, "İlçemizi temsil eden ve bölge müsabakalarına katılacak olan öğrencilerimizi ödüllendirmek üzere okullarına kadar geldik. Kendilerine bundan sonraki elemelerde de başarıların devamını dilerim. Emeği geçenlerin hepsine teşekkür ederim" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Sever ise, öğrencilerin başarısının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Yapılacak olan bölge müsabakalarından da ilçemize birinciliği getireceklerine inanıyorum. Öğrencilerime başarılar dilerim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Sait Yetkiner ve şube müdürlerimize ziyaretlerinden ve öğrencilerimize verdikleri hediyelerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.