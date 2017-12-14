Vaski’den Su Kesintisi Açıklaması

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bejingir'den Van merkezve üç ilçeye su veren ana isale hattında ki arıza ile...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi(VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bejingir'den Van merkezve üç ilçeye su veren ana isale hattında ki arıza ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

VASKİ'den yapılan açıklamada, daha önce yapılan açıklamada 13.12.2017 günü için bir günlük su kesintisine gidileceği duyurulduğu belirtildi. Ancak su isale hattında ki arızanın büyüklüğü, ana su kaynağı ile olan uzaklığı, su basıncının düşmemesinden dolayı, kesintinin biraz daha uzayacağını duyururdukları belirtilen açıklamada, "Su arıza ekipleri geceli gündüzlü olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürmektedirler.

Arızanın giderilmesi ile 14.12.2017 Perşembe günü akşam saatlerinde su kesintisininyaşandığı Van merkez ile Edremit, Gevaş ve Gürpınar'a yeniden su verilmeye başlanacaktır.Tüm Vanlılara saygıyla duyurulur" denildi.