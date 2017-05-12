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Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip

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Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda Engelliler Haftası nedeniyle 35 engelli vatandaşa...

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Korgeneral Celalettin Alkoç Kışlası'nda Engelliler Haftası nedeniyle 35 engelli vatandaşa bir günlük temsili askerlik yaptırılarak terhis belgeleri verildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen temsili askerlik uygulamasına katılan 35 engelli vatandaş, üniforma giyerek, bir günlüğüne asker oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Türk bayrağı ve üzerindeki silahlara ellerini basarak yemin ettiler. Bir günlüğüne temsili askerlik yapan gençlerin aileleri duygusal anlar yaşadı.

Yemin törenine engelli ailelerinin yanı sıra Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne CHP Milletvekili Erdin Bircan, Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve davetliler katıldı.

"35 evladımız askerlik coşkusu yaşadı"

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, yaptığı konuşmada, " Askerlik Türk milletinin özünde ve ruhundadır. Kalpleri askerlik aşkıyla çarpan fakat sağlık durumları nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremeyen, kısa sürede olsa askerlik coşkusunu yaşamak üzere aramıza katılan 35 evladımızın Atatürk ilkelerine, yüce Türk milletine ve Cumhuriyetine bağlılık andını tazelediği bugün bizlerle olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Askerliği icra ettik"

Bir günlüğüne temsili olarak askerlik yapan Piyade Er İlkay Şenyiğit ise, "Bizler bu kutsal ocağa gelip vatan borcumuzu ödemek için çok istekli ve hazırdık. Ancak engellerimiz nedeniyle askerlik hizmetlerine çağrılamadık. Kışlalara hep uzaktan gülümseyerek baktık. Ancak siz değerli büyüklerim Engelliler Haftası'nda bizlerin içinde bir yumruk gibi sıkışmış ve kalmış olan bu sessiz çığlığımızı duyarak asker olmaya çağırdınız. Biz de hiçbir değer ile değişilmeyecek olan bu üniformaları giydik ve askerliğin temel olan eğitimini icra ettik" diye konuştu.

Geçiş töreninin ardından yemin töreni ile program sona erdi.

Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip

Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip

Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip

Vatan Borcunu Ödeyen En Özel Tertip

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