Vatan Caddesi’nde Demokrasi Nöbeti Devam Ediyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce vatandaş İstanbul Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Vatan Caddesi'nde demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce vatandaş İstanbul Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Vatan Caddesi'nde demokrasi nöbeti tuttu.

Fatih Belediyesi tarafından Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğünün önünde başlatılan demokrasi nöbeti devam ediyor. Ellerinde Türk bayrakları ile Vatan Caddesi'ne gelen binlerce vatandaş demokrasi zaferini kutladı. Fatih Belediyesi demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara döner, sucuk ekmek, ayran, sandviç ve tatlı ikram etti.

Programda, ilçe müftülüğü görevlisi tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. "15 Temmuz" anısına yapılan marş ve şarkıların çalındığı meydanı dolduranlar dev ekranlardan köprüdeki anma etkinliklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı dinledi.

Necati Şaşmaz da katıldı

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen demokrasi nöbetine ünlü oyuncu Necati Şaşmaz da katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "AB düzenine karşı çıktığımız, kendi ayaklarımız üzerinde durduğumuz, dünyadaki mazlum ülkelere umut olduğumuz ve güçlü bir lidere sahip olduğumuz için bu tür belalar başımıza getirilmek isteniyor. Allah'ın izni ile onlar ne yaparsalar yapsınlar biz yine dimdik ayakta duracağız. Tam yüz yıllık demokrasi geçmişi olan ve bu bölgede barış adına bütün insanların umut beslediği bizim ülkemizde böyle bir hain kalkışmanın yaşanması bizi çok üzüyor. Ama bu ülkenin kahramanları bitmez. Maalesef hainleri de bitmiyor. Bizim hainlerimiz ABD ve AB ülkeleri tarafından kullanılıyor. Ama onların 40 yıldır yapmaya çalıştıklarını bu millet kısa sürede başlarına yıktı" diye konuştu.