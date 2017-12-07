Vatan Mahallesi’ne Prestijli Mekânlar

Yıldırım Belediyesi'nin Vatan Mahallesi'nde hayata geçirmeye hazırlandığı kentsel dönüşüm projesi ile bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Yıldırım Belediyesi'nin Vatan Mahallesi'nde hayata geçirmeye hazırlandığı kentsel dönüşüm projesi ile bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Yıldırım Belediyesi, dönüşüm ataklarından birisini de Vatan Mahallesi'nde uygulamaya geçiriyor. Mimarî projeleri tamamlanan ve hak sahibi hak ediş çalışmaları yürütülen dönüşüm çerçevesinde, plansız yapılaşmaların yerini modern ve güvenli yaşama alanları alacak. 175 bin 600 metrekarelik 1. etap ve 178 bin metrekarelik 2. etap uygulamaları tamamlandığında mevcut 890 binanın yerinde depreme dayanaklı, güvenli ve modern konutlarda hayatın kapıları açılacak. Oluşturulacak yeni ticaret alanlarıyla da bölgede ekonomik hayat canlanırken, Vatan Mahallesi'ne kazandırılacak Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi ile de önemli bir sosyal donatı alanı kazanımı sağlanacak.

Vatan Mahallesi'nin tamamlanacak kentsel dönüşüm projesi ile yaşam standartları yüksek bir alanın ilçeye kazandırılacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım'daki en önemli maksadımız insanların mağdur olmayacağı, güvenli ve modern konutlarda yaşayacağı bir dönüşüm hamlesini tam anlamıyla gerçekleştirmek. İlçemizin yüzde 33'ünü kapsayan dönüşüm projesinde diğer bölgelerimizde olduğu gibi bu bölgede de modern şehirleşme uygulamalarını ve planlama yöntemlerini uyguluyoruz. Projemiz 175 bin 600 metrekare 1. etap ve 178 bin metrekare 2. etap alanda uygulanarak şu anda o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın günümüz şartlarına uygun modern ve güvenli binalarda yaşamalarını sağlayacağız" dedi.

Bölgede fiziki dönüşümü sosyal donatı alanlarıyla bütünleştireceklerini de aktaran Başkan Edebali, "Bisiklet yolları, yeşil alanlar ve modern yapıların yanı sıra oluşturulacak ticari unsurlar, bölge ekonomisini canlandırırken ilçedeki ekonomik yaşama da önemli artı değer katacak. Bunun yanında yine Vatan Mahallesi'nde inşa edeceğimiz Çelebi Mehmed Gençlik Merkezi, eğlence salonlarından kütüphaneye, seminer ve sinema salonlarından atölyelere gençlerimizin bütün beklentilerin karşılık verirken bölgeye değer katacak. Böylelikle kentsel dönüşümde maksadımız olan modern konutların sosyal donatı alanlarıyla desteklenmesiyle tam bir dönüşüm sağlayacağız. İnsanlarımızın yaşamaktan ve mensubu olmaktan mutluluk duyacağı, Yeni Yıldırım'ı inşa ederken en büyük destekçimiz hemşehrilerimizdir" diye konuştu.