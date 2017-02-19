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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Çorlu’da

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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Çorlu’da
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Çorlu İlçe Örgütü tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Çorlu İlçe Örgütü tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde konuşan Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişiminin danışıklı dövüş olup olmadığı yönündeki soruya, "Böyle bir rivayet dolaştırılıyor, danışıklı dövüş diye. 2 bin tane insanın yaralandığı 248 insanın öldüğü bir çok yetkilinin ölüm tehlikesi ile karşılaştığı on binlerce insanın içeri atıldığı bir danışıklı dövüş olmaz. Bu sözler, bu rivayetler çok yanlış. Bu rivayetler Amerika'nın rolünün üzerini örtüyor. Amerika'yı aklıyor, Fetullah terör örgütünü aklıyor, gladyoyu aklıyor. Bunu Tayyip Erdoğan yaptı, kendisine karşı darbe yaptı denilirse kim yapmamış oluyor, Amerika yapmadı, Fetullah terör örgütü darbe yapmadı Amerika'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis içindeki yuvalanması, örgütlenmesi onlar da yapmadı bu karşılıklı danışıklı bir dövüş demek çok zararlı ve çok yanlış. Mantıkla bağdaşan bir şey değil. Bunu kimler uyduruyor, FETÖ dostları uyduruyor, PKK dostları uyduruyor. Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapacağım diye bu tür rivayetler çıkartılıyor. Gerçekten çok ama çok yanlış, en ufak tartışılır tarafı yok. Böyle danışıklı dövüş nasıl oluyor, bilmiyorum, tabii Amerika da burada beraat kendisine darbe yaptı, kendi kendisine darbe yaparken az kalsın hayatını da kaybediyordu. Saçma sapan bile değil" dedi.

Referandumda "hayır" oyu kullanacaklarını söyleyen Perinçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yürürlük maddelerine baktığımız zaman 2 sene sonra yürürlüğe girecek. Bunu gazeteciler bile televizyonlarda program yapanlar bile bilmiyor. Oysa ilk seçim günü bu sistem yürürlüğe girecek. İlk normal seçim 2019 yılı Kasım ayında normal seçime daha iki buçuk yıl var. Soruyoruz iki buçuk yıl sonra bir Cumhurbaşkanlığı sistemi için Mehmetçik savaşırken, polis bombaların üzerine atlarken ve canını feda ederken cephe gerisinde milletin içinde evetçiler, hayırcılar diye kamplaşma yapmanın anlamı nedir? Bugün temel meselemiz, birinci meselemiz Amerika güdümlü PKK terörünü Amerika güdümlü yobaz IŞİD terörünü tasfiye etmesi, ülkeye barışı, huzuru getirmesi, huzur bugün Türkiye'nin bir numaralı talebidir. Oysa bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin huzur getirme şansı yok. Çünkü teröre karşı mücadele ancak devletin ve milletin topyekun bütün güçlerini birleştirmekle mümkün olur."

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