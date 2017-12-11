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Vatan Partisi’nden Abd’li Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu

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Vatan Partisi’nden Abd’li Yetkililer Hakkında Suç Duyurusu
Vatan Partisi, terör örgütü PKK/PYD'nin sözcüsü Talal Silo'nun Türkiye'ye sığındıktan sonra yaptığı itiraflarda adı geçen ABD'li yetkililer hakkında...

Vatan Partisi, terör örgütü PKK/PYD'nin sözcüsü Talal Silo'nun Türkiye'ye sığındıktan sonra yaptığı itiraflarda adı geçen ABD'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve parti avukatları, Ankara Adliyesi'ne gelerek Talal Silo'nun ifadesinde adı geçen ABD'li yetkililer Brett McGurk, General Stephen Towhsend ve General Joseph L. Votel ile diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinin yetkililere verilmesinin ardından Adliye önünde basın açıklaması yapan Cengiz, Irak'ta yenilen, Suriye'de yenilginin eşiğine gelen ve şimdi Kudüs'te İsrail'e başkent ilan ederek cepheyi genişletmeye çalışan ABD'nin, Ortadoğu'yu karıştırarak bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin PKK/PYD'ye silah verdiğini ifade eden Cengiz, ABD'nin örgüte silah sağlayarak ve militanlarına eğitim vererek Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Örgütün Suriye'deki sözcüsü Silo'nun teslim olduktan sonra basına açıklama yaptığını kaydeden Cengiz, "Silo, ABD'nin kim 2015'te PKK/PYD'ye yaptığı askeri yardımları gizleyebilmek için, Suriye Demokratik Güçleri adının kullanılmaya başlandığını söylüyor, bu amaçla kullanıldığını anlatıyor. Emirlerin ABD'nin denetimindeki PKK/PYD'nin Kandil'den tayin ettiği liderlerden alındığını söylüyor. ABD'nin DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, General Stephen Townsend ve Votel ile yapılan toplantı ve görüşmelerde, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atacak kararlar alındığını anlatıyor. PKK/PYD'nin silahlandırılması bu kişiler tarafından organize edilmekte; silahlar Türkiye devleti karşı çıkmasın ve imha etmesin diye ABD'nin Kuzey Suriye'de kurduğu üslerde saklanmaktadır. Bu kişilerce PKK/PYD'ye eylem planları sunulmakta, emirler verilmekte, bu plan ve eylemler doğrultusunda eylemler gerçekleşmektedir. Şahin Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon vardır. Yukarıda ismi yazılı ABD yöneticileri ve asker kişiler, emirleri PKK/PYD lideri Bahoz Erdal'dan alan Talal Silo ile sürekli görüşmüşlerdir" diye konuştu.

Cengiz, ABD'nin bütün bu eylemlerinin Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve devlet egemenliğine yönelik eylemlerden olduğunun tartışmasız olduğunu kaydederek, "ABD yetkililerini bu eylemlerde PKK/PYD ile ortak planlar yaptığı, PYD/PKK'ya silah verdiği ülkemizi bölmek isteyen terör örgütünü desteklediği Talal Silo'nun bu itiraflarıyla bir kez daha açığa çıkmıştır" dedi.

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