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Vatan Şairi Namık Kemal Mezarı Başında Anıldı

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Vatan Şairi Namık Kemal Mezarı Başında Anıldı
Namık Kemal, ölümünün 129. yıldönümünde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde mezarı başında anıldı.

Namık Kemal, ölümünün 129. yıldönümünde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde mezarı başında anıldı.

Vatan yairi Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mustafa Yaşar Arslanhan, Gelibolu Belediye Başkanvekili Deniz Cankara, Evreşe Belde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Bolayır Muhtarı Adem Can, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Gelibolu İlçe Milli eğitim Müdürlüğü adına öğrenciler çiçek koydu. Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Seval Kavalcı, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu ve asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirterek, "Namık Kemal, edebiyatı toplumu uyandırmak, kitlelere hitap etmek için bir araç olarak görür. Gazeteciliğe ve tiyatroya önem verir. Vatan, millet, hürriyet ve istiklal kavramlarını edebiyatımıza sokar. Dilimizin sadeleşmesinden yanadır" dedi.

Konuşmanın ardından 8/E sınıfından Sena Didem Pehlivan tarafından Namık Kemal'in Murabba şiiri okundu. Tören, aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın da türbesi ziyaret edilerek sona erdi.

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