Vatandaşa kök hücre bağışı anlatılacak

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Metin Gür, kök hücre bağışıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacağını bildirdi.

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Metin Gür, kan ihtiyacı ve kök hücre bağışı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kök hücre bağışının da aynı kan bağışı gibi hayati önem taşıdığını belirten Gür, "Kimse başına gelmeyince bilemez. Kan sürekli bir ihtiyaçtır ancak kök hücre bağışı da ülkemizin bir başka kanayan yarasıdır. İlik nakli bekleyen çok fazla insanımız var. Bunların derdine derman olmak, hastalığına şifa olmak için hepimizin duyarlı olması gerekiyor." dedi.

Gür, bu amaçla bilgilendirme çalışmaları yapılacağını kaydetti. Çalışmayı tanıtan Vezirköprü Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Gülnur Şen ise Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile TÜRKÖK Projesi'nin hayata geçirildiğini anımsattı.

MEYDANDA TANITIM YAPILACAK

Başlatılan proje ve seferberlik kapsamında ilçede 9 Şubat tarihinde Belediye Kültür Merkezi'nde kan bağışı ve kök hücre bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini dile getiren Şen, 13-14 Şubat tarihlerinde de Cumhuriyet Meydanı'nda bağış tırlarıyla tanıtım yapılacağını sözlerine ekledi.