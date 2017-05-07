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Vatandaşa Sıcak Süt İkramı

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Vatandaşa Sıcak Süt İkramı
Bayramiç Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte belediye önünde ve mahallelerde...

Bayramiç Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda hıdrellez etkinlikleri çerçevesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte belediye önünde ve mahallelerde kurulan stantlardan halka sıcak süt ikram etti.

Hıdrellez nedeniyle Bayramiç Belediyesi ilçenin çeşitli noktalarına kurduğu stantlardan belediye çalışanları süt dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Sadettin Arslan'da stantları gezerek halkla görüştü. Hıdrellez geleneğinin çok eskilere dayandığını, ifade eden Arslan, "Hıdrellez baharın gelişi, baharın ilk nimetlerinin yenilmeye başlanması, bu nimetlerin olmayanlarla paylaşıldığı gün olan 6 Mayıs tarihi bolluğun ve bereketin başlangıcı olarak kabul edilir. Hıdrellez doğa ve insan sevgisini yoğun yaşandığı önemli günlerden biridir. Doğa sevgisi, insan sevgisinin ve bereketin simgesi olan günlerden biridir. Bizlerde belediye olarak geçmiş yıllardan buyana süre gelen bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.

Vatandaşa Sıcak Süt İkramı

Vatandaşa Sıcak Süt İkramı

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