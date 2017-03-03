CHP İlkadım İlçe Başkanı Fatih Türkel, "Kimsede olmayan yetkileri istiyorsunuz, devletin fren mekanizmasını boşaltmak istiyorsunuz. Vatandaşımız hayır diyecektir" dedi

16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması öncesinde büyük bir yürüyüş ile başlangıç veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlkadım İlçe Örgütü, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Önceki günlerde Kışla ve Adalet Mahallelerinde esnaf ve pazar ziyaretleri yapan İlkadım İlçe Örgütü, 25. Dönem Milletvekili Adayları Şevki Yılmaz ve Neslihan Hancıoğlu; 26. Dönem Milletvekili Adayı Cem Yılmaz ile beraber Gazi Caddesi ve Mecidiye Çarşısı üzerinde esnaflar ile buluştu.

CHP İlkadım İlçe Başkanı Fatih Türkel, "Kimsede olmayan yetkileri istiyorsunuz, devletin fren mekanizmasını boşaltmak istiyorsunuz ve bunun sonucunda Cumhuriyetin yetki ve kazanımlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alıp, Beştepe’ye taşımak istiyorsunuz. Sayın Erdoğan, o makamlar da size baki değildir. Gün gelir sizin yerinize başka biri geldiğinde sizin çıkardığınız kanunlarla sizi derdest etmek istediklerinde anlayacaksınız neden bizim üniter devlet parlamenter sistemden yana neden olduğumuzu” dedi. CHP’liler İlkadım İlçe Gençlik ve Kadın Kolları ile beraber düzenledikleri esnaf ziyaretlerine gün içerisinde devam ettiler.