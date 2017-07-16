Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan proje

Kırıkkale 56. Şube Müdürlüğü'nce, yerleşim birimleri ve arazilerini taşkın zararlarından koruyan yapıların ıslah edilmesi kapsamında hazırladığı 'Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı' işini alan yüklenici Erol Özel-Möz İnşaat ile sözleşme imzalandı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun ve Genel Müdürlüğün talimatları çerçevesinde taşkın koruma tesislerinin faal hale getirilmesi ve amacı doğrultusunda faydaya sunulması amacıyla çalışmaları başlatılan, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Kırıkkale 56. Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk Yapımı 2. Kısım işine ait sözleşme, DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yüklenici Erol Özel-Möz İnşaat arasında imzalandı.

İŞTE O MAHALLE VE KÖYLER

İmzalanan sözleşme kapsamında, Kırıkkale ilinde bulunan; Aşağımahmutlar Köyü Etiler Mahallesi, Tümen Deresi, Kuyucak Deresi, Çullu Mahallesi, Plevne Deresi, Çamca Deresinde, Sulakyurt İlçesi İlçe Merkezi ile Yeniceli Köyü, Sarıkızlı Köyü, Faraşlı Köyü, Çevrimli Köyü, Ayvatlı Köyü'ndeki derelerde, Balışeyh İlçesi Beşbıçak Köyü deresinde, Delice İlçesi İlçe Merkezi, Kavak Köyü, Küçükafşar Köyü, Koçubaba Köyü, Kurtoğlu Köyü, Hacıobası Köyü, Çerikli Köyü derelerinde, Keskin ilçesi Konurhacıobası Köyü, Köprü Köyü, Konur Köyü, Tavaözü Köylerindeki derelerde olmak üzere toplamda 24 Bin metre uzunluğunda taşkın koruma tesisi üzerine can ve mal emniyetinin temini için korkuluk imalatı yapılacak.

Ayrıca tesisler üzerinde bulunan köprü ve menfezlere toplamda 900 metre uzunluğunda demir korkuluk yapılacak. Yaklaşık 2 Milyon 650 Bin TL'ye mal olacak bu iş ile, o yerleşim birimlerindeki halkımızın can ve mal güvenliği sağlanmış olacak hem de tesislerimiz estetik ve güvenli bir hale gelmiş olacak.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE