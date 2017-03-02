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Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi

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Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından gelen artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından gelen artçı sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine girmekten korkan vatandaşlar geceyi yaktıkları ateşin başında dışarıda geçirdi. AFAD tarafından şehrin değişik noktalarında kurulan çadırlarda kalmayı tercih etmeyen vatandaşlar, evlerinin önünde ısınmak için yaktıkları ateşin başında bekledi. Battaniyelere sarılan vatandaşlardan bazıları sabaha kadar bu şekilde bekleyeceklerini ifade ederken bazıları ise kendilerine verilecek çadırları beklediklerini söyledi. Artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, her 10 dakikada bir büyük bir sarsıntı yaşadıklarını ifade etti.

UMKE tarafından hastane bahçesinde kurulan çadırda görevli sağlık personeli de soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi

Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi

Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi

Vatandaşlar Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Geceyi Dışarıda Geçirdi

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