Vatandaşlar Doğalgazın Yolunu Gözlüyor

Samsun'da vatandaşlar 2 gündür arızalı olan doğalgazın gelmesini bekliyor.

Samsun'da vatandaşlar 2 gündür arızalı olan doğalgazın gelmesini bekliyor.

Kirazlık mevkiinde karayolu çalışmaları sırasında ana doğalgaz hattının zarar görmesi sonucu iki gün boyunca şehre doğalgaz verilemedi. Doğalgaz kesintisinin uzun sürmesi dolayısıyla vatandaşlar, Tüpgaz satış noktaları ve elektrikli ısıtıcı satan yerlere akın etti. Battaniye ve ısıtıcılarla ısınmaya çalışan vatandaşlar, bu sabah itibariyle arızasının giderilmesiyle doğalgazın evlerine gelmesini bekliyor. Vatandaşlar bir an önce doğalgaza kavuşmayı beklediklerini söylerken, gaz kesintisi şehirde ekmek ve yiyecek sıkıntısını da beraberinde getirdi. Evde yemek yapamayan vatandaşlar lokantalardan sipariş verdi. Lokantacılar ise bu siparişlere cevap vermekte zorluk yaşıyor.