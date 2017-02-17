  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Vatandaşlar Fetö’nün Ders Kitaplarını Ayaklar Altında Ezdiler

» »
Vatandaşlar Fetö’nün Ders Kitaplarını Ayaklar Altında Ezdiler
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kanalizasyon borusuna kimyasal madde dökülmesi sonucu çıkan kokular nedeniyle, bir süreliğine taşınması planlanan okul için FETÖ'ye ait bir dershane boşaltılınca örgüte ait ders kitapları vatandaşlar tarafından yerlere atılarak ayaklar altında ezildi.

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, kimyasal atık toplayan bir firma tarafından boşaltıldığı belirlenen endüstriyel atığın çevreye yaydığı koku nedeniyle Şehit Dinçer Ersoy İlkokulunda eğitim durma noktasına geldi. Koku sorunu ortadan kalkana kadar, bu okulun öğrencileri geçici olarak FETÖ'nün eski dershanesinde eğitim görmesi planlandı. Bu plan kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne devri gerçekleşen ancak şu an Çerkezköy Müftülüğü tabelasının asılı bulunduğu binada tadilat çalışması yapılıyor. Bu kapsamda binada bulunan dershaneye ait çok sayıda test kitabı çıktı. Görevliler bu kitapların geri dönüşümle gitmesi için binadan aşağı fırlatıldı. FETÖ'nün test kitaplarını gören çok sayıda vatandaş ise bu kitapları ayaklarının altında ezdi. Binadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından eğitime başlanacağı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanının Ziyaret Ettiği Sarıgül Ailesi İha’ya Konuştu17 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Hatay Devlet Hastanesi Basına Tanıtıldı17 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Uluslararası İyilik Ödülleri Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • (Düzeltme) Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İhh Sahip Çıktı17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Kahraman Polis Fetih Sekin’in Amcası Vefat Etti17 Şubat 2017 Cuma 17:43
  • Ulaştırma Bakanı Arslan: “Hayır Diyerek Hayatı Kolaylaştıramazsınız”17 Şubat 2017 Cuma 17:38
  • Bakan Soylu İzmir’de Referandum İçin Güvenlik Toplantısı Yapıyor17 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Mpt-76 İmalat Sözleşmesi İmzalandı17 Şubat 2017 Cuma 17:33
  • Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İhh Sahip Çıktı17 Şubat 2017 Cuma 17:28
  • Bedensel Engelli Vatandaşa Akülü Arabası Teslim Edildi17 Şubat 2017 Cuma 17:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti