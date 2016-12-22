Vatandaşlar Geç Gelen Dolmuşlardan Yana Dertli

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar dolmuş saat sürelerinin kısaltılmasını istedi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta vatandaşlar dolmuş saat sürelerinin kısaltılmasını istedi.

Normalde 15 dakikada bir hareket eden dolmuşlar, özellikle akşam saatlerinde bu sürenin uzamasıyla soğuk havada dolmuş bekleyen vatandaşlar çareyi taksiye binmekte buluyor.

Paşaçayırı Mahallesi dolmuşlarının akşam saatlerinde geç gelmesi soğukta bekleyen üniversite öğrencilerine zor anlar yaşatıyor.

Eksi 30 derece soğukta bekledikleri ifade eden öğrenciler, "Özellikle akşam saatlerinde dolmuşlar geç geliyor. Soğukta beklemekten perişan oluyoruz. Bazen de bu süre daha fazla oluyor. En azından soğuk havalarda dolmuşlar daha erken gelirse mağdur olmayız. Çoğumuz hasta olduk. İnşallah yetkililer bu soruna çare bulur" diye dert yandılar.

Kars'ta son günlerde havaların aşırı derece soğuduğunu hatırlatan vatandaşlar, "Dolmuşlar sık sık gelmeli, üşüyoruz. Hava çok soğuk, kış aylarında bari farklı bir uygulama yapılsın. Akşam saat 20.00'den sonra dolmuşçular kafalarına göre iş yapıyor. Mağdur oluyoruz" dediler.