Vatandaşlar Kart Kopyalama Cihazı Buldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar ATM'ye düzenekle yerleştirilen kart kopyalama cihazı buldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar ATM'ye düzenekle yerleştirilen kart kopyalama cihazı buldu. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı İlçesi Adnan Menderes Caddesi Alt geçit mevkinde bulunan ATM'lere kimliği belirsiz kişilerce kart kopyalama cihazı yerleştirildi. ATM'lerden para çekmek isteyen bir vatandaş kart giriş yerinde bir değişiklik fark etti. ATM'yi inceleyen vatandaş monitörün üstünde de alüminyum bir parça olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hemen polis ekipleri geldi.

Olay yerine gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ATM'de inceleme yaptı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.