Vatandaşlar Salona Sığmayınca Meral Akşener Dışarı Çıktı

MHP Eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, Avcılar'da "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katıldı.

MHP Eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, Avcılar'da "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katıldı. Toplantı için vatandaşlar salona sığmayınca, Akşener de konuşmasına bahçede devam etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eski İstanbul Milletvekili Meral Akşener, Vatanseverler Derneği tarafından Avcılar'da düzenlenen "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kürsüye çıkan Akşener, salonun kalabalığı almakta yetersiz olması sonucu konuşmasına kültür merkezinin bahçesinde devam etti. Akşener, "Cesaretinizle bugün burayı doldurdunuz. O küçücük salondan taştınız burada benimle birlikte, Türkiye'nin geleceği için cesaretle yüreklerinizi koydunuz" dedi.