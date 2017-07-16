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Vatandaşlara 15 Temmuz’da Karpuz İkramı

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Vatandaşlara 15 Temmuz’da Karpuz İkramı
Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz hain Fetö darbe girişiminin 1. yıl dönümü nedeniyle ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen milli birlik ve demokrasi...

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz hain Fetö darbe girişiminin 1. yıl dönümü nedeniyle ilçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen milli birlik ve demokrasi yürüyüşüne katılan vatandaşlara karpuz ikramında bulunuldu.

Kozan Yaş Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş ve iş adamı Ekrem Şahin tarafından 3 kamyon yaklaşık 25 ton karpuz yürüyüş öncesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Etkinliğe ilçedeki tüm oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları da katılarak destek verdiler. Üç kamyon karpuz yürüyüşe katılan ve yoldan geçen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kozan Yaş Sebzeciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş; "15 Temmuz ile ilgili şehit ve gazilerimiz anısına vatandaşlarımıza karpuz ikramında bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz" dedi.

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