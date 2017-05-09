Vatandaşlara Akılcı İlaç Kullanım Bilgilendirmesi

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Akılcı İlaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla sağlık tesislerinde bulunan asansörlere broşürler...

Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Akılcı İlaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla sağlık tesislerinde bulunan asansörlere broşürler asıldı.

İlde bulunan sağlık tesislerinde, Akılcı İlaç kullanım konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması noktasında ilan, broşür, spot ve benzeri görsel, işitsel sunumlar yapılıyor. Akılcı ilaç kullanımıyla ilgili olarak asansörlere, "Kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre, uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, en düşük maliyetle kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanabilir. Antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinde, bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde bu antibiyotikler etkili olamaz. Bu durum, yalnızca antibiyotiği uygun olmayan biçimde kullanan kişi açısından değil, sonradan dirençli bakteriye yakalanma riski olan herkes için tehlike oluşturmaktadır" şeklinde bilgi içeren broşürler asıldı.