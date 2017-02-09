Vatandaşlardan Çamurlu Yola Poşetli Çözüm

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vatandaşlar yaya kaldırımı ve yolların olmaması nedeniyle çamurlu yollardan geçmek zorunda kalıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vatandaşlar yaya kaldırımı ve yolların olmaması nedeniyle çamurlu yollardan geçmek zorunda kalıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Fatih Mahallesi'nde Ürgüp Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollar kar yağışıyla birlikte yürünemez hale geldi. Çamur deryasına dönen sokaklar nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek, belediye yetkililerinin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Ürgüp'ün Fatih Mahallesinde bir kadının ayakkabılarının üzerine poşet geçirerek yürümesi ise objektiflere yansıdı.