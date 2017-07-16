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Vatandaşlardan Geri Dönüşüme Destek

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Vatandaşlardan Geri Dönüşüme Destek
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına devam ediyor.

İzmit Belediyesi görevlilerince evlerden atık yağ, elektronik atık ve ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıyor. Geri dönüşüm çalışmalarında bazı duyarlı vatandaşlar da aktif olarak görev alarak evlerinde ve çevrelerinde oluşan her türlü değerlendirilebilir atığı toplayarak İzmit Belediyesi yetkililerine teslim ediyor.

Yenidoğan Mahallesi Kaledibi Sokak sakinlerinden Emine Aydın, Emine Yeni ve Arif Asan çevrelerinden yaklaşık 60 litre bitkisel atık yağ, çok sayıda elektronik eşya ile ambalaj atık topladılar. Topladıkları atıkları İzmit Belediyesi yetkililerine teslim eden çevreci vatandaşlar, "Geri dönüşümü mümkün atıkları çöpe atmayıp ayrı olarak topluyoruz. Komşularımıza da bu konuda telkinde bulunuyoruz. Çünkü geri dönüşümü mümkün atıkların çöpe atılmasının milli servetin heba olması anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Topladığımız atıkları bir telefon edip yetkililer hemen gelip alıyorlar. İzmit Belediyesi'nin örnek geri dönüşüm çalışmaları yapması bizleri mutlu ediyor" dediler. Belediye yetkilileri de vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlarımız evlerinde biriktirdikleri geri dönüşüm atıklarını 318 00 77 numaralı telefonu arayarak aldırabileceklerini söylediler.

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