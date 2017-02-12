Vatandaşlardan Köy Tavuğuna Büyük İlgi

Yozgat'ta köylerden getirilerek çarşıda satılan köy tavukları vatandaşlar tarafından ilgi görse de 25 ila 35 lira arasında satılan köy tavukları el...

Yozgat'ta köylerden getirilerek çarşıda satılan köy tavukları vatandaşlar tarafından ilgi görse de 25 ila 35 lira arasında satılan köy tavukları el yakıyor.

Köylerde doğal ortamda beslenen köy tavuğunun tanesi 25 ila 35 lira arasında değişiyor. Çarşı ve pazarda satılan köy tavuklarını bazı vatandaşlar beslemek için bazı vatandaşlar ise daha sağlıklı oldukları için tercih ediyorlar.

10 yıldır Yozgat'ta köy tavuğu sattığını söyleyen İbrahim Doğan isimli satıcı, "Tavuk fiyatlarımız 25 ila 35 lira arasında değişiyor. Tavuklarımızı köyden getiriyoruz, vatandaş ilgi gösterse de satışlar umduğumuz gibi değil. Günde 2 tavuk ancak satıyorum. Bazı vatandaşlar kesmek için alıyor bazıları da beslemek için alıyor" dedi.

Ömer Eliaçık isimli satıcı ise "Tavuklarımızın fiyatı 35 liradan başlıyor. 10 senedir Yozgat'ta köy tavuğu satıyorum. Günde 3 ya da 4 tane köy tavuğu sattığımız oluyor. İşlerimiz iyi vatandaş köy tavuğuna ilgi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Köy tavuğunun pahalı olduğunu söyleyen İsmail Aydın isimli vatandaş "Köy tavukları şoklanmış tavuklara oranla daha bir lezzetli oluyor. Köy tavuğunun tadı ile şoklanmış tavukların arasında dağlar kadar fark var. Tavuklara ilgi var ancak fiyatları çok pahalı. Köylerden vatandaşlar besledikleri tavukları Yozgat'a getirerek satıyor. Vatandaşlardan da gayet rağbet görüyor" ifadelerine yer verdi.