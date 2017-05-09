Vatandaşların “Alkol Gözlüğü” İle Sınavı

Çorum'da, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'da, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Pirbaba Parkı önünde Çorum Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince kurulan stantta alkolün insan üzerindeki etkisi özel bir gözlükle vatandaşlara gösterildi.

"Alkol gözlüğü" adı verilen aparatı takan vatandaşlar bu gözlüklerle penaltı atışı yapmaya, pet şişeden bardağa su doldurmaya ve aracına binmeye çalıştı. Gözlüğün etkisiyle vatandaşlar penaltı atışı yaparken ve bardağa su doldururken zorlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden getirtilen "alkol gözlüğü" hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, gözlük sayesinde 1 promil alkollü vatandaşın ne şekilde zorluklar yaşayabildiğini uygulamalı olarak sürücülere gösterebildiklerini söyledi.