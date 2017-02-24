  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Vatandaşların İstek Ve Taleplerini Dinliyorlar

» »
Vatandaşların İstek Ve Taleplerini Dinliyorlar
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Fatsa İlçe Müdürü Metin Kırışak, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

SGK Müdürü Metin Kırışak ve kurum çalışanları, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde yaşlılık aylığı bağlanan Ömer Uygun'u ziyaret etti. Yapılan ziyaretle ilgili bilgi veren Müdür Kırışak, "Fatsa Sosyal Güvenlik Merkezi olarak, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında Fatsa Kurtuluş Mahallesi'nde yaşlılık aylığı bağlanmış olan Ömer Uygun'u evinde ziyaret ettik. Kendilerine İl Müdürümüzün selamlarını ileterek, istek ve taleplerini dinledik. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda bu tip ziyaretleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Vatandaşların İstek Ve Taleplerini Dinliyorlar

Vatandaşların İstek Ve Taleplerini Dinliyorlar

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karak’tan Birlik Çağrısı24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Kaymakamdan Başarılı Öğrencilere Kitap24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Bulut Atandı24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Çeşme Toki’de Peşinat Yüzde 2 Düşürülerek Taksitlere Eklendi24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Müjdeyi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Verdi24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Erbakan Düzce’de Anıldı24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Kazılan Yollar Anında Onarılıyor24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Kop’tan Başkan Acar’a Ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti