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Vatandaşların Seçmen Listeleri Kontrolü

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Vatandaşların Seçmen Listeleri Kontrolü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşlar mahalle muhtarlıklarında listeleri kontrol etmeye devam ediyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşlar mahalle muhtarlıklarında listeleri kontrol etmeye devam ediyor.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için seçmen listeleri geçtiğimiz Cumartesi günü muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen listeleri 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk, vatandaşların seçmen listelerinin kontrolü için yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Öztürk, "Şubat ayının 18'inde askıya çıkan seçmen listeleri, 26'sında askıdan iniyor. Vatandaşlarımızın o süre içerisinde mutlaka kontrol etmeleri, adres beyanı için nüfus müdürlüklerine fatura ya da birinin yanında oturuyorlar ise kişi ile birlikte nüfus müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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