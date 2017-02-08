Vatandaştan özür diledi

Kırıkkale'de yaşanan su kesintisi ile ilgili vatandaşların tepkilerinde haklı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bu işin sorumlusu olarak vatandaşlarımızdan özür dileriz" dedi

Kırıkkale kent merkezinin büyük bir bölümünde yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların tepkilerinde haklı olduğunu söyledi. Şehri besleyen 1200'lük ve 1600'lük iki hattın olduğuna dikkati çeken Başkan Saygılı, "Bu hatların her ikisi de yan yanalar. 1600’lük boruda patlama meydana geldi. Ana boru olması nedeni ile kesinti yaşadık" dedi.

KAYNAK YAPILAMADI, DEĞİŞTİRDİK

Patlayan borunun yedeğinin ellerinde olmasının işlerini hızlandırdıklarını söyleyen Saygılı, "Kazı yapılması sonucu kaynak marifeti ile sorun giderilmesi gerekirken, borunun tam anlamı ile açılması nedeni ile kaynak olmadı. Eski boruyu keserek, yeni borunun yerine takılması uzun zaman aldı. Buda şehrimizde su kesintilerine neden oldu" diye konuştu. Hafta sonu yaşanan arızanın ardından ekiplerinin süratli şekilde arızanın giderilmesi yönünde tamiratın yapıldığı dikkati çeken Başkan Saygılı, "Dışarıdan bu işi yapan profesyonel bir ekip getirdik. Olabilecek en süratli şekilde tamiratı yapılarak en süratli şekilde su verildi" diye konuştu.

Su kesintisinin tepkilerinin birinci derece muhatabının kendisi olduğunu da vurgulayan Saygılı, "Bu işin sorumlusu olarak vatandaşlarımızdan özür dileriz. Planlı bir şey olmadığının bilinmesi istiyorum. Halkımız bilmeli ki süratli şekilde hareket ettik, müdahil olduk. Bütün mahallelerimizde depolara su verdik" ifadelerini kullandı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE