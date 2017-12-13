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’Vazomatik’ Tiyatroseverlerle Buluştu

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’Vazomatik’ Tiyatroseverlerle Buluştu
Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Vazomatik" adlı tiyatro oyunu Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde...

Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Vazomatik" adlı tiyatro oyunu Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazıp yönettiği, Kütahya'nın tanıtıldığı oyunu Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, protokol üyelerinin eşleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencileri tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Güzel Kütahya'mıza yakışır bir eser hazırlamışlar ve yürekten, candan oynadılar. İnşallah Kütahya'ya gelen tüm öğrencilerimiz bundan daha fazlasını öğrenerek, Kütahya'yı severek buradan ayrılacaklar" dedi.

Tiyatro oyununun ardından Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından öğrencilere hediyeleri verildi. (EFE)

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