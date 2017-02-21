Ve... Karar değişti... 1 Ağustos'a ertelendi

Samsun Valisi İbrahim Şahin, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Çarşamba Havalimanı pist tadilatının 1 Ağustos 2017 tarihine ertelendiğini belirterek, "Gayretimiz ve Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleri ile bu karar alınmıştır" dedi

Samsun Çarşamba Havalimanı'nın pistinde meydana gelen 19 cm'lik çökme sonucu havalimanının kapatılarak 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında alınan pist tadilat kararı, sürpriz bir kararla 1 Ağustos 2017 tarihine ertelendi. Samsun Valisi İbrahim Şahin erteleme kararını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Vali Şahin, "1 Mart 2017 tarihinde tadilat nedeniyle kapanacak olan Samsun Çarşamba Havalimanı gayretlerimiz ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın destek gayretleriyle 1 Ağustos 2017 tarihine ertelenmiştir. Her koşulda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a tüm Samsun halkı adına teşekkür ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.