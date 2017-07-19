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Ve olimpiyat başladı...

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ERGİN CANER CABBAR
Aylar, haftalar, günler kaldı derken geldi çattı...
23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları dün açılış seremonisi ile başladı.
Biz medya çalışanlarını heyecan haftalar öncesinden sarmıştı zaten.
Dün stadyumda yaşadığımız bu heyecanı, bu duyguyu 12 gün boyunca, tekrar tekrar yaşayacağımız bir gerçek.
Bizlerin hali böyleyken, Samsun'u yönetenlerin, özellikle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın içindeki heyecanı tahmin bile edemiyorum.
Böylesine büyük bir organizasyona bırakın Samsun'u, ülkemiz şahit olmadı çünkü.
Dile kolay; Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu...
Ve bunun öncülüğünü yapmak, Bakan Kılıç'a o kadar yakıştı ki; tarihe geçti, daha da geçecektir diyebiliriz.
Yani, bir ülkenin Gençlik ve Spor Bakanı, bir şehrin milletvekili, memleketi için daha iyi ne yapabilir?
Benim aklıma başka bir şey gelmiyor...
Dünyanın gözünün kulağının burada olduğu, bu olimpiyat oyunları en güzel, en eğlenceli ve en başarılı şekilde, kazasız belasız biter İnşallah.
Allah utandırmasın...
 
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