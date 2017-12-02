Vedaş Personeli Bir İlki Gerçekleştirdi

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aygül Çiftçi, işaret dilini öğrendiği için...

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aygül Çiftçi, işaret dilini öğrendiği için şirketi tarafından plaketle ödüllendirildi.

VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğüne gelen Murat Aşkan isimli işitme engelli genç ile iletişim kurarak kendisi ile bir süre sohbet eden VEDAŞ Hakkari Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Aygül Çiftçi bir ilke imza attı. VEDAŞ ailesi olarak 3 Aralık Dünya İşitme Engelliler Günü'nü kutladığını belirten Aygül Çiftçi, daha önce bir işitme engellinin yanına geldiğini belirterek, kendisine yardımcı olamadığı için çok üzüldüğünü söyledi. Çiftçi, "Daha önce işitme engelli bir vatandaş yanıma geldi. Tercümanlık yapamadığım için kendisine yardımcı olamadım. Yöneticilerime bildirmem üzerine sağolsunlar beni işitme dili eğitimine gönderdiler. Eğitimi aldıktan sonra şimdi daha iyi işitme engelli vatandaşlar ile daha rahat iletişim kurup kendilerine yardımcı oluyorum" dedi.

"Mesai sonrası zamanını işitme dilini öğrenmeye adadı"

İşitme engelli Murat Aşkan ise işaret dile ile VEDAŞ ailesine kendisine yardımcı oldukları için teşekkür etti. VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, kurumlarında bir ilki gerçekleştirerek işitme engellilerle iletişim kuran Aygül Çiftçi'yi ziyaret ederek şirket adına plaket takdim etti.

Şirket Müdürü Okuducu, "Şirketimiz Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiği bölgelerde vatandaşla rahat iletişim kurmak adına ve onların sorunlarını en kısa yolda çözmek adına onlarla iyi iletişim kurmak zorundayız. Hakkari'de Aygül Çiftçi kardeşimiz bir ilki gerçekleştirdi. Engelli kardeşlerimizle iletişim kurma adına büyük bir başarıya imza attı. Kendisi mesai sonrası zamanını işitme dilini öğrenmeye adadı. Bu dili öğrendi ve işitme engellilerle çok güzel iletişim kurabiliyor ve onların sorunlarını not alıp ilgili birimler aktardı. Yine şirketimiz daha öncede engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemişti. Aygül Çiftçi kardeşimize şirketimiz adına ve yönetim kurulu başkanımız Kazım Türker Bey adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisine bir plaket hazırladık ve huzurunuzda kendisine takdim ediyorum" şeklinde konuştu.